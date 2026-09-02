Joliette invite les citoyens à participer à la refonte de la règlementation d’urbanisme

La Ville de Joliette franchit une nouvelle étape dans la refonte de ses règlements d’urbanisme, un important chantier visant à moderniser les règles qui encadrent l’aménagement et le développement de son territoire.

Après plusieurs mois de travail, la Ville invite maintenant les citoyens à découvrir les changements proposés et à participer aux prochaines étapes de la démarche.

En ce sens, une séance d’information citoyenne se tiendra le 16 septembre, à 18 h au 1075, boulevard de la Firestone, local 1101 (UQTR). Puis, une consultation publique est prévue pour le 13 octobre prochain, à 19 h, à la même adresse.

Une règlementation en appui au dynamisme de la Ville de Joliette

La dernière refonte complète des règlements d’urbanisme de Joliette remonte à 1990. Depuis, les besoins de la population ont évolué, de nouvelles façons d’habiter et de construire ont émergé, le cadre législatif s’est transformé et de nouveaux enjeux, notamment ceux liés aux changements climatiques et à la crise du logement, doivent être pris en compte.

Cette refonte vise à simplifier et à harmoniser la règlementation, tout en l’adaptant aux réalités actuelles et aux besoins futurs de la communauté.

« Une ville évolue, et sa règlementation doit évoluer avec elle. Nous voulons nous donner les outils pour continuer à développer Joliette de façon intelligente, en favorisant des quartiers de qualité, un centre-ville dynamique et des façons de construire mieux adaptées aux réalités d’aujourd’hui. Les prochaines rencontres seront l’occasion d’expliquer les changements proposés et surtout d’entendre ce que les citoyens ont à nous dire », a mentionné le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Parmi les principaux changements proposés, la nouvelle règlementation permettrait notamment aux propriétaires de maisons unifamiliales d’ajouter un logement supplémentaire sur leur propriété. Elle introduirait également de nouvelles mesures pour soutenir les commerces et les industries, et pour rendre les bâtiments et les terrains plus résilients face aux changements climatiques, comme :

- l’installation de clapets antiretour pour contrer les refoulements d’égout;

- l’aménagement de toits verts;

- une meilleure gestion des eaux de pluie sur les propriétés, ou encore;

- l’implantation d’îlots de verdure supplémentaires.

Enfin, les critères d’intégration architecturale seraient bonifiés afin de mieux encadrer la qualité des projets, notamment le choix des matériaux, l’architecture des bâtiments et leur intégration au quartier.

S’informer et participer

La séance d’information du 16 septembre permettra aux citoyens de découvrir les principales modifications proposées, de mieux comprendre leurs effets et de poser leurs questions.

La consultation publique du 13 octobre constituera une étape supplémentaire de la démarche et permettra à la population de faire connaître ses commentaires avant l’adoption des nouveaux règlements, prévue à l’automne 2026.