Jour 4: cadre financier de la CAQ, langue, défense des aînés et secteur forestier

Au quatrième jour de la campagne électorale, la cheffe caquiste Christine Fréchette a fait le choix d'un dévoilement hâtif de son cadre financier, le Parti québécois a parlé de langue et d'éducation, tandis que les libéraux prenaient des engagements pour la défense des aînés dans les résidences privées. Québec solidaire a présenté son plan pour faire du logement «la priorité des priorités», et le Parti conservateur du Québec a dévoilé des engagements pour l'industrie forestière.

Trois jours après le lancement de la campagne pour les partis aspirant à former le prochain gouvernement, la formation de Mme Fréchette a été la première à présenter un cadre financier.

Celui-ci prévoit des engagements supplémentaires de plus de 9 milliards $ qui reste à détailler, et un trou cumulatif de près de 6 milliards $ à résorber.

La cheffe caquiste écarte toute possibilité de baisse d'impôt avant d'atteindre l'équilibre budgétaire prévu en 2029-2030.

«On garde le cap sur l'équilibre budgétaire, une fois l'équilibre atteint, bien là, (une baisse des impôts) pourrait être à considérer», a-t-elle déclaré.

Aussi, Mme Fréchette a dit que la CAQ comptait sur des «revenus escomptés» à obtenir du gouvernement fédéral, sans qu'il y ait pourtant d'engagement formel de la part d'Ottawa.

Au total, Québec attend des chèques fédéraux pour un total de plus de 4,3 milliards $ sur cinq ans, incluant 2 milliards $ liés aux remboursements anticipés des dépenses en lien avec les demandeurs d’asile.

Pierre Fitzgibbon répond au PQ

L'ex-ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon a répondu aux propos tenus vendredi par le candidat péquiste dans Pointe-aux-Trembles, Stéphane Paquet, concernant Northvolt.

M. Paquet, qui avait publiquement pris position en faveur du projet à un certain moment, a aussi soutenu qu'il avait personnellement mis en garde M. Fitzgibbon contre le risque d'investir dans la jeune pousse lorsqu'il était PDG de Montréal International.

M. Fitzgibbon a dit que cette conversation lui apparaissait «invraisemblable» selon le fil des événements. Dans une déclaration écrite d'abord envoyée à Radio-Canada, puis à La Presse Canadienne, dimanche, l'ancien poids lourd du gouvernement Legault a dit que les commentaires de M. Paquet lui semblaient «purement électoralistes et opportunistes».

En point de presse à Québec dimanche, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, s'est attaqué à la crédibilité de Pierre Fitzgibbon, soulignant notamment qu'il avait fait «l'objet de six plaintes au commissaire à l'éthique».

Pour le Parti québécois (PQ), l'échec de Northvolt est l'ultime symbole de la «dilapidation des fonds publics».

La langue de socialisation dans les écoles

Au quatrième jour de la campagne, le chef du PQ a dit vouloir rehausser les critères de réussite en français aux examens de cinquième secondaire.

Un gouvernement péquiste accorderait aussi «une pondération de 10 % de la note à la qualité du français dans tous les travaux évalués, quelle que soit la matière».

Disant qu'il y aurait concertation avec les enseignants et les associations, M. St-Pierre Plamondon a dit qu'il proposait avant tout un «changement d'approche».

Le plan du PQ pour la langue prévoit également le lancement d'une enquête sur la langue de socialisation des jeunes dans les écoles de Laval et de Montréal.

M. St-Pierre Plamondon a dit vouloir examiner s'il y a «une gêne ou une difficulté à utiliser le français dans les corridors d’école».

En 2025, le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, avait noté que «les jeunes ont tendance à se regrouper selon qu'ils sont issus ou non de l'immigration».

Le chef du PQ a aussi réitéré sa promesse d'étendre la loi 101 aux cégeps.

Les loyers dans les RPA

De son côté, le chef libéral, Charles Milliard, s'est attardé dimanche au bien-être des aînés, en promettant de plafonner les hausses du loyer et des services dans les résidences privées pour aînés (RPA).

M. Milliard n'a pas avancé de chiffres, disant qu'il allait faire des consultations, et qu'il ne «partait pas en guerre contre les résidences», mais plutôt «contre les injustices envers nos aînés».

Il s'agirait aussi de renverser le fardeau devant le Tribunal administratif du logement (TAL). Si une résidence souhaite défoncer ce plafond, elle devra démontrer devant le TAL que la hausse est justifiée. Actuellement, c’est la responsabilité de la personne aînée de contester.

M. Milliard a aussi profité de son annonce pour accuser la Coalition avenir Québec d’être responsable de la fermeture de 760 petites résidences pour aînés au cours des huit dernières années.

Le plan solidaire en matière d'habitation

Québec solidaire (QS) a présenté son plan en matière d'habitation, qui inclut 50 000 nouveaux logements sociaux.

En point de presse à Montréal dimanche matin, la co-porte-parole du parti, Ruba Ghazal, a dit que le logement est «la priorité des priorités» de QS.

Elle a présenté un plan en sept axes d'actions visant à contrer la crise du logement.

Le parti souhaite notamment limiter la hausse annuelle des loyers à l'inflation, sans excéder 3 %, et mettre en place un registre national des loyers pour contrer des hausses abusives.

QS promet également de développer le logement social et communautaire de façon à ce qu'il représente 20 % du parc locatif du Québec d'ici 2050.

Il s'agirait aussi de renforcer la «loi Françoise David» pour mieux protéger les aînés contre les évictions.

La TVQ sur les biens usagés et le secteur forestier

Le chef conservateur, Éric Duhaime, a dit vouloir abolir la taxe de vente du Québec (TVQ) sur les biens usagés, et a présenté son plan pour protéger l'industrie forestière dans la province.

Le PCQ estime que l'abolition de cette taxe permettrait de redonner 867 $ par famille.

Le chef conservateur s'est rendu à Saint-Pamphile, dans la région de Chaudière-Appalaches, afin de dévoiler ses engagements concernant un secteur forestier ébranlé par la guerre commerciale avec les États-Unis.

Il a réitéré son engagement divulgué samedi de supprimer la «taxe carbone». Il a aussi indiqué qu'un gouvernement conservateur réviserait le régime forestier, notamment en harmonisant la réglementation à l'échelle régionale.

Le PCQ a évoqué également la planification de l'approvisionnement et du reboisement sur 10 ans.

La Presse Canadienne