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Politique

Espèrent parvenir à un accord

Nouvelles négociations à 36 h de l'application des nouveaux droits de douane

Nouvelles négociations à 36 h de l'application des nouveaux droits de douane
Photo: La Presse Canadienne, 2026

Les principaux négociateurs commerciaux canadiens doivent rencontrer lundi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, et le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, environ 36 heures avant l'entrée en vigueur de la dernière série de droits de douane.

Le ministre du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, et Janice Charette, négociatrice en chef, se trouvent à Washington depuis la semaine dernière et espèrent parvenir à un accord qui mettrait fin à ces droits de douane.

Le président américain, Donald Trump, a signé un décret imposant des droits de douane de 50 % sur une série de produits canadiens à compter de mercredi minuit.

Ces droits de douane constituent une riposte aux interdictions provinciales canadiennes sur l’alcool américain, au système de gestion de l’offre dans le secteur laitier et aux quotas imposés sur certains véhicules américains.

Ils visent des secteurs spécifiques, notamment les exportations de miel, de bâtons de hockey, de ciment et de vin.

Des responsables canadiens, informés par M. LeBlanc après sa rencontre avec M. Greer vendredi, ont déclaré qu’il semblait que les deux parties étaient loin de parvenir à un accord.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

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