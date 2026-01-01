Ottawa assouplit les règles pour les organismes locaux

Le député de Joliette-Manawan, Gabriel Ste-Marie, se réjouit que le travail du Bloc Québécois la semaine dernière ait porté fruit et qu’Ottawa ait accepté d’assouplir les exigences administratives qui pénalisaient notamment des sections locales du Cercle des fermières et de la FADOQ désirant se qualifier au programme Nouveaux horizons pour les aînés.

Ces groupes seront désormais dispensés de l’obligation d’obtenir leur propre numéro d’entreprise et pourront utiliser celui de leur organisme mère pour soumettre leurs projets. Il s’agit d’un gain important pour les organismes locaux et les communautés des régions qui bénéficient de ces projets.

« Je me réjouis que notre travail ait porté fruit et que cette situation ait été réglée aussi rapidement. C’est un véritable soulagement pour les aînées et les bénévoles qui sont engagés

au sein de ces organisations qui animent leur communauté et aident les personnes retraitées à briser leur isolement. Les nouvelles exigences de Nouveaux horizons créaient énormément d’incertitude et d’anxiété au sein des sections régionales du Cercle des fermières dont la structure repose essentiellement sur l’engagement bénévole », rappelle le député.

Avant l’intervention du Bloc Québécois, Ottawa demandait aux organismes locaux tels que les sections locales du Cercle des fermières, qu’elles s’enregistrent comme entreprise, une démarche pouvant prendre jusqu’à 10 mois, alors qu’elles ne disposaient que d’un mois pour soumettre leurs projets. Il s’agissait d’exigences totalement déconnectées de la réalité de ces organismes communautaires dont plusieurs voués aux aînés.

« Les sections locales du Cercle des fermières et des FADOQ jouent un rôle essentiel dans la vitalité des communautés régionales. Actifs dans toutes les régions du Québec, ils contribuent notamment à briser l’isolement des aînés et à renforcer le tissu social de leur communauté. Il est heureux que Service Canada ait rapidement réalisé le bien-fondé de notre demande et ajusté les exigences administratives de Nouveaux horizons en conséquence. Au Bloc, chaque gain que nous pouvons faire pour les aînés du Québec nous inspire à poursuivre notre travail afin qu’ils et elles soient traités avec respect et équité », conclut Gabriel Ste-Marie.