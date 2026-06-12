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Politique

Les Rendez-vous du président 2026

La FQM à l’écoute des élu(e)s municipaux de Lanaudière

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La FQM à l’écoute des élu(e)s municipaux de Lanaudière
Photo: Courtoisie Fédération québécoise des municipalités (FQM)
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Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, était de passage hier dans la région de Lanaudière dans le cadre des Rendez-vous du président. Ces rencontres terrain offrent aux acteur(-trice)s municipaux l’occasion d’échanger directement avec lui sur les enjeux qui façonnent leur réalité. Pour la FQM, porte-parole des régions, ces Rendez-vous constituent des moments privilégiés pour prendre le pouls des réalités locales et mieux représenter les besoins de ses membres.

Les rencontres se sont tenues dans les municipalités de Saint-Félix-de-Valois et de Sainte-Julienne, réunissant plus de 45 préfets, mairesses, maires, conseillères et conseillers municipaux ainsi que directrices et directeurs généraux provenant des MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie, de Montcalm et de L’Assomption.

Les échanges ont permis d’aborder plusieurs préoccupations communes aux municipalités de la région, notamment les défis liés à la collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, l’augmentation importante des coûts de construction, la multiplication des exigences administratives et réglementaires ainsi que le financement des infrastructures essentielles municipales.

« Aller à la rencontre de nos élu(e)s, directement dans leur milieu, est chaque fois un privilège. Leurs défis et leurs réussites alimentent nos réflexions et guident les actions que mène la FQM pour défendre les intérêts des régions. Ces discussions nous permettent aussi de mieux saisir les nouveaux besoins et d’adapter nos services. Ce sont des échanges d’une grande valeur », a déclaré Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherinede-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

La Fédération remercie chaleureusement l’ensemble des participant(e)s de Lanaudière pour leur
accueil et leur engagement. Ces Rendez-vous du président témoignent une fois de plus de la force et de la vitalité du milieu municipal régional.

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