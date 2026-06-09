Le Bloc défend le pouvoir d’achat des aînés

Les débats sur la nouvelle mouture du projet de loi bloquiste demandant un traitement équitable pour tous les aînés de 65 ans et plus admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse s’amorçaient ce 3 juin. Le député de Joliette-Manawan, Gabriel Ste- Marie confirme que le Bloc Québécois entend déployer tous les efforts afin de rallier les députés de tous les partis à cette demande qu’il défend sans relâche depuis plusieurs années, qui exige l’abolition de la mesure discriminatoire envers les retraités de 65 à 74 ans et qui vise à ramener le montant de la pension qui leur est versée au même niveau que celui des 75 ans et plus.

« Parce que leurs revenus sont fixes et souvent limités, les aînés sont parmi les plus vulnérables en période d’inflation et de hausse du prix des logements. Il est inconcevable qu’arrivés à l’âge de la retraite, ces gens qui ont travaillé toute leur vie soient obligés de choisir entre se nourrir ou payer leurs médicaments. Quiconque a un brin de compassion convient qu’on ne peut abandonner les aînés de la sorte ici, au Québec et au Canada. Il faut corriger le tir et c’est le but de notre projet de loi », indique le député de Joliette- Manawan.

En plus de mettre fin à la discrimination fondée sur l’âge dont les fondements sont demeurés obscurs, le projet de loi bloquiste aurait aussi pour effet de rehausser le plafond de gains permis, de 5000 $ à 6 500 $, sans pénalité au supplément de revenu garanti, pour les aînés qui font le choix de demeurer actifs sur le marché du travail.

« Augmenter le pouvoir d’achat des retraités constitue une dépense intelligente : on améliore leur capacité à retourner cet argent dans l’économie. Il s’agit de plus d’un million de Québécois et de plusieurs millions de Canadiens qui seraient immédiatement touchés par cette mesure-là. J’invite donc le gouvernement à assumer sa responsabilité première : prendre soin de son monde », ajoute Gabriel Ste-Marie.

« Ce projet de loi du Bloc Québécois répond à un besoin exprimé par les groupes de personnes retraitées qui réclament légitimement la bonification de la pension de la sécurité de la vieillesse pour tous les aînés, dès 65 ans. Il est de notre responsabilité à tous de traiter les personnes aînées avec respect et équité et le Bloc Québécois entend continuer à talonner le gouvernement tant que nous n’obtiendrons pas justice pour les retraités. Soyez d’ailleurs certains que nous reviendrons à la charge dès la session parlementaire automnale sur cet enjeu, et nous inviterons tous les partis à appuyer notre projet de loi », conclut le député Ste-Marie.