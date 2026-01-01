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Journée de l’opposition du Bloc Québécois

Un cri d’alarme pour soutenir nos PME face aux tarifs américains

durée 11h00
5 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Bloc Québécois profitera de sa journée de l’opposition du mardi 5 mai prochain pour mobiliser la Chambre des communes autour du grave enjeu des impacts du nouveau mode de calcul des tarifs américains sur les produits de l’acier, de l’aluminium et du cuivre qui met en péril la survie même de nombreuses PME québécoises, où déjà des fermetures et mises à pied se multiplient.

La motion qui sera déposée par le Bloc Québécois se lit comme suit :

Que la Chambre :

a) dénonce la mise en place des nouveaux tarifs américains entrés en vigueur le 6 avril 2026
contraires au principe de libre-échange;
b) constate que l’application de tarifs additionnels sur la valeur totale des produits contenant
de l’acier, de l’aluminium ou du cuivre affecte un nombre croissant d’entreprises, en particulier
les PME;
c) craint que ce nouvel environnement commercial n’entraîne des effets irréparables sur notre
tissu manufacturier et les emplois qui en dépendent;
d) demande au gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires afin
d’atténuer l’impact de ces tarifs injustifiés, incluant des mesures de soutien direct aux entreprises et aux travailleurs du Québec et du Canada affectés, jusqu’à la restauration d’une
entente commerciale avec les États-Unis.

 

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