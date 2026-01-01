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Il est formé de deux élus et de sept citoyens

Un nouveau CCU élu à Saint-Charles-Borromée

durée 15h30
29 avril 2026
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Marie-Claude Pilon
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Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Lors de la séance du 16 mars dernier, le conseil municipal de Saint-Charles-Borromée a procédé au renouvellement du comité consultatif d’urbanisme (CCU), en accueillant de nouveaux membres afin d’enrichir la diversité des expertises en urbanisme, dans une volonté d’intégrer davantage les principes de développement durable et de consolider une vision plus verte du territoire.

Avec le renouvellement de ses membres, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) amorce une étape importante à un moment charnière. Sa composition est marquée par la diversité des profils et la complémentarité des expertises, notamment en architecture, en développement durable, en environnement et en aménagement du territoire. L’arrivée de deux nouveaux membres, choisis pour leur connaissance du domaine, vient enrichir les travaux du comité et renforcer son expertise. Cet apport collectif renforce l’équilibre essentiel entre la voix citoyenne, la vision politique et l’expertise technique.

Le CCU est un comité officiel, mandaté par le conseil municipal pour rédiger des avis sur les demandes en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Ses membres formulent des recommandations sur des amendements de zonage, des dérogations mineures, des plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), ainsi que des projets particuliers de construction et de modification d'un immeuble (PPCMOI). Le CCU détient un pouvoir de recommandation, mais ce sont les élus qui prennent les décisions finales. Les membres qui y siègent le font à titre bénévole, pour un mandat de deux ans. 

Les membres du CCU élus sont: 

- Sébastien Asselin (nouveau) : architecte, son champ d’expertise en architecture porte sur le développement durable et les impacts de l’architecture sur l’environnement;

- Guillaume Lamarre (nouveau) : spéléologue et canyoniste, il possède une formation en environnement et en développement du territoire;

- Michel St-Amour : comptable retraité;

- Jonathan Bouchard : arpenteur-géomètre ;

- Samuel Pellerin : courtier immobilier;

- Odile Breault : architecte; 

-  Carol Legault : entrepreneur et pompier retraité;

- Olivier Jacob-Laurin (président) : conseiller municipal;

- Mélanie Lévesque : conseillère municipale; 

Le CCU est composé de sept citoyens et de deux élus. Le directeur du Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme y siège également, non pas à titre décisionnel, mais comme expert au service du comité. Ensemble, ils auront, pour les deux prochaines années, la responsabilité de répondre aux nombreux défis que pose l'urbanisme. Entre autres, trouver le juste équilibre entre la densification du territoire et la préservation d'une échelle humaine ; adapter l'offre de logements aux besoins de la population; assurer la cohérence entre les multiples outils réglementaires et stratégiques que sont les règlements, la politique d'habitation, les programmes particuliers d'urbanisme (PPU) et le plan d'urbanisme et réconcilier la pression du développement avec la protection de nos précieux milieux naturels.

« Ce nouveau CCU nous permettra d'être bien outillés pour analyser les différents dossiers touchant la gestion de notre territoire et de notre environnement. De concert avec les élus et la direction de la Ville, le CCU contribuera à relever plusieurs défis de taille. Je tiens à remercier chaleureusement les membres bénévoles qui s'engagent, mandat après mandat, au service de leur communauté. », a déclaré Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée.

Olivier Jacob-Laurin, président du CCU a pour sa part exprimé sa motivation et sa pleine conscience des enjeux qui attend le comité. « Les deux prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de notre milieu de vie, et chacun des membres du comité est animé par le même désir : contribuer à bâtir une communauté durable et inclusive»,-a-t-il ajouté. 
 

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