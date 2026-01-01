Les défections au sein du Parti conservateur soulèvent des questions de leadership

Un ancien proche collaborateur de Stephen Harper estime que la décision de Marilyn Gladu de quitter le Parti conservateur pour rejoindre les libéraux affaiblit le leadership de Pierre Poilievre.

Dimitri Soudas, qui était le directeur des communications de Stephen Harper, affirme que Mme Gladu était une «conservatrice pure et dure» et que sa décision de partir a pris tout le monde au dépourvu.

Mme Gladu, qui a été élue députée conservatrice à quatre reprises, a rejoint mercredi les libéraux du premier ministre Mark Carney, affirmant que le pays avait besoin d’un «leader sérieux».

Elle est la quatrième conservatrice à faire défection depuis novembre et son passage dans les rangs libéraux offre la possibilité au gouvernement d'obtenir une majorité lors des trois élections partielles prévues lundi.

Le stratège conservateur Jeff Rutledge estime que M. Poilievre doit désormais se montrer confiant face à son caucus et démontrer qu’il a un plan.

Le chef conservateur a obtenu le soutien de 87 % des délégués lors du congrès du parti fin janvier.

Sarah Ritchie et Catherine Morrison, La Presse Canadienne