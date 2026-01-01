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Soit 63,4 milliards $

L'OTAN affirme que le Canada respecte la cible de dépenses en défense de 2 %

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26 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Le Canada a enfin respecté un engagement clé de l'OTAN en consacrant environ 2 % de son PIB à la défense au cours du dernier exercice financier, soit 63,4 milliards $, selon l'alliance militaire.

Le rapport annuel 2025 du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, confirme que le Canada a atteint ce niveau de dépenses pour la première fois depuis 1990.

Plus de détails à venir.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne

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