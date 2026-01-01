Nous joindre
Il est l'ancien directeur général des élections de la Colombie-Britannique

Les libéraux proposent Anton Boegman comme commissaire à l'influence étrangère

durée 12h00
29 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement libéral a choisi Anton Boegman, ancien directeur général des élections de la Colombie-Britannique, pour administrer le registre fédéral prévu sur la transparence en matière d'influence étrangère.

La candidature proposée de M. Boegman doit être approuvée par une résolution de la Chambre des communes et du Sénat après consultation des partis d'opposition et des leaders du Sénat.

Simon Lafortune, porte-parole du ministre de la Sécurité publique Gary Anandasangaree, a indiqué que le gouvernement ne ferait aucun autre commentaire pendant le processus de consultation.

La création du registre est prévue par une loi adoptée en 2024 dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à lutter contre l'ingérence étrangère.

Ottawa estime que ce registre est nécessaire, car les pays tentant d'influencer les affaires canadiennes pour atteindre leurs objectifs politiques pourraient employer des personnes pour agir en leur nom sans divulguer ces liens.

S'il est confirmé au poste de commissaire, M. Boegman sera chargé d'administrer le système d'enregistrement, qui sera imposé au moyen d'avis, d'amendes et, dans les cas les plus graves, de sanctions pénales.

Jim Bronskill, La Presse Canadienne

