Ottawa veut que les provinces haussent le financement pour les logements transitoires

Le ministre fédéral du Logement souhaite que les provinces en fassent plus pour aider les personnes en situation d'itinérance à sortir de la rue et à se trouver un logement à long terme.

Lors d'une entrevue avec La Presse Canadienne, Gregor Robertson s'est dit globalement satisfait du soutien apporté par les provinces et les municipalités à l'initiative d'Ottawa visant à accélérer la construction de logements abordables et à doubler le rythme de la construction de logements dans tout le pays.

M. Robertson a noté que Maisons Canada, la nouvelle agence du gouvernement fédéral lancée en septembre, a jusqu'à présent reçu environ 450 propositions de provinces, de villes et de promoteurs privés pour la construction de nouveaux projets de logements abordables.

«Je suis vraiment encouragé par ce départ, car les besoins sont très importants dans presque toutes les provinces et tous les territoires», a-t-il affirmé.

«Ils intensifient certainement leurs efforts en général, et il y a encore de la place pour aller plus loin.»

Selon M. Robertson, il existe un manque de financement pour aider à lutter contre l'itinérance.

Le financement initial de Maisons Canada a été fixé à 13 milliards $. En septembre, Ottawa a réservé 1 milliard $ de cette somme pour la construction de logements de transition ou de soutien, c'est-à-dire des logements à court terme destinés à aider les personnes hébergées dans des refuges à se trouver un toit plus permanent.

Cet argent a été accordé dans l'espoir que les provinces et d'autres partenaires co-investissent dans des mesures d'aide à l'emploi et à la santé pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

«Je souhaite particulièrement voir les provinces apporter leur soutien aux logements avec services de soutien et aux logements de transition qui aident les personnes à quitter la rue et les refuges pour trouver un logement stable», a déclaré M. Robertson.

Les premiers ministres des provinces et des territoires se réunissent mercredi à Ottawa pour leur réunion hivernale. Ils participeront jeudi à une rencontre avec le premier ministre fédéral, Mark Carney.

Par ailleurs, le ministre Robertson s'est dit encouragé par le fait que de nombreuses villes canadiennes ont entrepris des réformes du zonage pour permettre par défaut la construction de quatre logements sur un terrain.

Craig Lord, La Presse Canadienne