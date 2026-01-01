Nous joindre
Après sa visite à Québec

Mark Carney dit avoir reconnu la lutte des francophones et les efforts d'assimilation

durée 18h00
26 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney justifie ses propos tenus sur les plaines d'Abraham en soutenant avoir reconnu la lutte des francophones face aux efforts d'assimilation menés par «certains dans notre histoire».

«J'ai dit que c'est à cause de la résilience du peuple francophone qu’on a créé le Canada, un Canada qui reconnaît deux peuples fondateurs et, après un certain temps, trois peuples fondateurs, y compris les peuples autochtones», a-t-il dit lundi au cours d'un point de presse à Ottawa.

M. Carney était questionné à savoir s'il s'excusait pour ses propos tenus la semaine dernière sur le lieu historique de la défaite des Français au profit des Anglais, à l'ère coloniale.

Le premier ministre ne s'est pas excusé, mais est revenu sur ses propos qui ont fortement irrité le gouvernement du Québec et d'autres intervenants.

«En ce qui concerne mes commentaires, j'ai commencé par reconnaître la lutte des francophones (…) pendant l'histoire du Canada et j'ai mentionné, même souligné, les efforts de certains dans notre histoire de poursuivre une politique d'assimilation, a-t-il dit. Le rapport de Durham est un exemple. Il y en a d'autres, plus sévères que ça.»

En ce jour de rentrée parlementaire, M. Carney avait convié les journalistes dans un quartier d'Ottawa situé à plusieurs kilomètres de la colline du Parlement pour faire une annonce visant à aider les Canadiens face au coût de la vie.

- Avec la collaboration de Michel Saba

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne

