Il y a rupture, mais les idéaux décrits par Carney demeurent féministes, selon Gould

La présidente du Comité permanent des finances de la Chambre des communes, Karina Gould, reconnaît que la déclaration du premier ministre Mark Carney selon laquelle la politique étrangère du Canada n'est pas féministe marque «assurément» une rupture avec le gouvernement précédent.

Mme Gould, une ancienne ministre dans les gouvernements de Justin Trudeau, croit toutefois que la politique et les idéaux décrits par M. Carney demeurent féministes.

Les propos tenus par M. Carney dimanche au sommet des dirigeants du G20 en Afrique du Sud marquent une rupture avec l'image de la politique étrangère du gouvernement de l'ancien premier ministre Justin Trudeau.

M. Carney a toutefois affirmé que son gouvernement souhaite toujours défendre les droits des personnes LGBTQ+ et lutter contre la violence faite aux femmes sur la scène internationale – des éléments qu'il a qualifiés de composantes de la politique étrangère du Canada.

M. Trudeau avait mis de l'avant une politique d'aide étrangère féministe et son gouvernement s'était maintes fois décrit comme féministe.

Le premier ministre Carney a déclaré que le gouvernement fédéral s'efforcera d'accomplir des progrès, en discutant des stratégies et des approches en matière d'égalité, alors qu'Ottawa cherche à accroître ses échanges commerciaux avec des partenaires autres que les États-Unis, y compris ceux qui ne font pas de l'égalité des sexes une priorité.