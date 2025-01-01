Nous joindre
Des fraudeurs se faisant passer pour des policiers à St-Lin-Laurentides

durée 11h00
20 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Plusieurs citoyens de Saint-Lin-Laurentides ont reçu des appels téléphoniques frauduleux provenant de personnes se faisant passer pour des policiers de St-Lin ou des employés de banques. La Sûreté du Québec SQ MRC de Montcalm a été prévenue et elle souhaite prévenir la population de la situation.

Ces fraudeurs cherchent à aller récupérer à domicile des cartes de crédit et débit et les NIP. De plus, ils veulent sécuriser les bijoux et tout autre bien de valeur en les amenant dans un poste de police puisque des vols seraient en cours dans le secteur. Les fraudeurs disaient qu’ils allaient passer à sa résidence pour récupérer le tout avec un policier. 

Aucun citoyen de Saint-Lin n’a donné suite à leurs demandes. Les suspects séviraient un peu partout dans Lanaudière.

La SQ rappelle qu'il s'agit d'une arnaque, de ne rien leur remettre et de raccrocher la ligne immédiatement.

 

