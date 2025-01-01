Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Forces armées canadiennes

Les libéraux créent l'Agence de l’investissement pour la défense

durée 12h00
2 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Ottawa lance une nouvelle agence fédérale d'approvisionnement visant à restructurer et à centraliser le processus d'achat d'équipement militaire.

Le secrétaire d'État à l'Approvisionnement de la défense, Stephen Fuhr, supervisera la nouvelle Agence d'investissement pour la défense. Il affirme que celle-ci livrera de l'équipement aux Forces armées canadiennes à un rythme plus rapide, ce qui répondra mieux à leurs besoins.

Le gouvernement libéral confie la gestion de la nouvelle agence, qui sera rattachée à Services publics et Approvisionnement Canada, à Doug Guzman, un ancien dirigeant de la Banque Royale du Canada.

Le printemps dernier, le premier ministre Mark Carney avait promis en campagne électorale de réformer l'approvisionnement en matière de défense en simplifiant le système d'achats militaires afin de réduire les longs délais.

Les libéraux s'étaient engagés à créer une nouvelle agence d'approvisionnement en matière de défense en 2019, mais avaient abandonné ce projet comme priorité lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé.

Le Canada s'est engagé auprès de ses alliés de l'OTAN à consacrer chaque année l'équivalent de 2 % de son PIB à la défense nationale, soit des niveaux de dépenses jamais vus depuis la Guerre froide.

«La sécurité du Canada exige rapidité, précision et prévoyance. L’Agence de l’investissement pour la défense sera un catalyseur de changement – en réduisant la complexité et en fournissant les capacités dont nos Forces armées ont besoin pour faire face aux menaces d’aujourd’hui et aux défis de demain», a indiqué M. Fuhr par communiqué.

«Nous construirons un système d’approvisionnement de défense plus rapide, plus intelligent et plus réactif

Kyle Duggan, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

SAAQclic: le français a ajouté une «complexité», selon une ex-responsable chez IBM

Publié hier à 18h00

SAAQclic: le français a ajouté une «complexité», selon une ex-responsable chez IBM

La langue a représenté «un grand défi» dans le développement de la plateforme SAAQclic alors qu'une bonne partie du travail a été menée de l'Inde, selon une ancienne responsable chez IBM. Martine Gagné a poursuivi son témoignage mercredi matin devant la commission Gallant, qui enquête sur les déboires de la transformation technologique de la ...

LIRE LA SUITE
Éthique: l'ancienne ministre Laforest a commis un manquement par «maladresse»

Publié hier à 15h00

Éthique: l'ancienne ministre Laforest a commis un manquement par «maladresse»

L'ancienne ministre caquiste Andrée Laforest s’est placée dans une «situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement» par «maladresse et non par négligence», conclut la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet. La commissaire ne recommande donc pas de sanction contre Mme ...

LIRE LA SUITE
Legault et la «loi et l'ordre»: de la «frime», martèlent les partis d'opposition

Publié hier à 12h00

Legault et la «loi et l'ordre»: de la «frime», martèlent les partis d'opposition

La promesse du gouvernement Legault de faire régner la loi et l'ordre au Québec est de la «frime», ont dénoncé en chœur les partis d'opposition mercredi, au lendemain du discours inaugural prononcé par le premier ministre. François Legault a fait de la sécurité publique l'une de ses quatre priorités d'ici aux prochaines élections ...

LIRE LA SUITE