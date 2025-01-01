La municipalité de Lanoraie s'engage pour la fibre optique

La municipalité de Lanoraie s'est joint au projet Autray Branché 3, mené par la MRC de D'Autray visant à étendre le réseau de fibres optiques sur le territoire.

Cette décision a été adoptée par résolution en mai dernier. Le conseil municipal souhaite améliorer de façon significative l'accès aux services de télécommunications pour les résidents lanorois. Ainsi, le protocole d'entente a été officiellement signé.

Qu'est-ce que le projet Autray Branché 3?

Ce projet, qui fait suite aux succès d'Autray Branché 1 et 2, a pour objectif de desservir des foyers spécifiques qui ont encore besoin d'une meilleure connectivité. On cherche à compléter le déploiement du réseau et à s'assurer que le plus grand nombre possible de foyers puisse bénéficier d'une connexion Internet rapide et fiable.

En signant ce protocole d'entente, la Municipalité de Lanoraie s'engage à offrir à ses citoyens une infrastructure numérique moderne.