Legault accuse les médecins de «prendre en otage les étudiants et la population»

Le premier ministre François Legault exhorte les médecins à cesser de «prendre en otage les étudiants et la population».

«Ce n'est pas normal qu'on ne soit pas plus avancé dans les négociations, donc l'appel que je fais, encore une fois, aux deux syndicats de médecins et au négociateur en chef d'un des deux syndicats, qui est Lucien Bouchard, c'est de venir négocier, de proposer s'il le faut des nouvelles solutions, mais d'arrêter de refuser toutes les solutions et de défendre seulement le statu quo», a-t-il déclaré mercredi, à Gatineau, en marge de l'inauguration de la nouvelle maison des aînés et alternative de Masson-Angers.

Au cours de sa tirade de plus de trois minutes, le premier ministre du Québec a assuré qu’il réussira là où ses prédécesseurs ont échoué.

«Notre objectif, ce n'est pas de faire une bataille pour faire une bataille, c'est qu'enfin on ait un gouvernement qui règle le dossier. Tous les gouvernements qui se sont succédé, que ce soit le gouvernement du Parti québécois de Lucien Bouchard, de Pauline Marois, libéral de Jean Charest, de Philippe Couillard, qui était médecin, tous les gouvernements ont reculé devant les deux syndicats de médecins. Il est temps qu'on offre aux Québécois l'accès aux services», a affirmé M. Legault.

Le chef caquiste a invité une nouvelle fois la Fédération des médecins omnipraticiens et la Fédération des médecins spécialistes à s’asseoir à la table des négociations.

«Depuis des mois, les deux syndicats refusent de discuter, refusent de négocier, puis là, ils menacent, pas juste menacent, ils disent aux étudiants en médecine, on ne vous donnera plus de cours. Ça n'a pas de bon sens! Je ne peux pas croire que les syndicats vont continuer de prendre en otage les étudiants et la population», a-t-il dénoncé.

Sébastien Auger, La Presse Canadienne