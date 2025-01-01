Médecins: l'arbitrage coûterait 1,8 milliard $ de plus, dit Dubé

Le gouvernement Legault dit non à l'arbitrage réclamé par la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ).

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, soutient que cela pourrait coûter jusqu'à 1,8 milliard $ supplémentaires en rémunération.

La FMOQ a déposé une requête devant un tribunal vendredi pour demander un arbitrage indépendant dans le litige qui perdure avec le gouvernement.

En mêlée de presse mercredi, M. Dubé a dit que la situation du Québec ne se compare pas avec celle dans le reste du pays, où l'arbitrage avec les médecins a amené une hausse de la rémunération de 17 % à 20 %.

Sur une masse salariale de 9 milliards $ par an accordée aux médecins au Québec, cela équivaudrait donc à une hausse de 1,8 milliard $.

Selon le ministre, les Québécois n'ont pas les moyens de payer 1,8 milliard $ de plus aux médecins.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne