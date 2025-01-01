François Legault promet de remanier son cabinet «très prochainement»

C'était vraisemblablement la dernière séance régulière du conseil des ministres à Québec, mercredi.

Le premier ministre François Legault a signalé dès son arrivée que le remaniement ministériel qu'il prépare depuis le début de l'été aura lieu «très prochainement».

«Soyez patients», a-t-il lancé à l'intention des journalistes.

L'ambiance était lourde, et les ministres très peu bavards à leur arrivée à cette réunion qui n'aura duré que 45 minutes. C'est que plusieurs d'entre eux risquent d'être affectés par les changements promis par le premier ministre.

«C'est le temps que ça arrive. On a hâte de voir la décision finale», a d'ailleurs laissé tomber la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, au sortir de la rencontre.

«Moi, j'ai dit au premier ministre que je suis sur mon X, mais c'est sa prérogative», a fait savoir de son côté le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a répété qu'il ne souhaitait pas changer de ministère.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, François Legault n'a fait qu'un seul remaniement ministériel d'importance, en 2020, durant la pandémie.

Il avait alors remplacé Danielle McCann à la Santé par Christian Dubé et nommé Sonia LeBel au Conseil du trésor, notamment.

Le remaniement tant attendu à Québec survient après le témoignage de M. Legault devant la commission Gallant sur le fiasco SAAQclic, et l'annonce de la mort du projet Northvolt.

Le premier ministre pourrait aussi proroger la session parlementaire censée débuter le 16 septembre pour donner le temps à ses nouveaux ministres de se familiariser avec leurs dossiers.

À un an des prochaines élections générales, M. Legault souhaite présenter aux Québécois une image de renouveau, alors que son gouvernement connaît une très forte baisse dans les sondages.

Selon l'agrégateur de sondages Qc125, si les élections avaient lieu aujourd'hui, la CAQ de François Legault récolterait entre zéro et trois sièges. Elle en détient actuellement 86.

Caroline Plante, La Presse Canadienne