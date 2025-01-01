Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Guerre commerciale

Trump vise un jugement rapide de la Cour suprême sur la légalité des droits de douane

durée 12h00
3 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le président américain, Donald Trump, a indiqué qu'il demanderait mercredi à la Cour suprême d'annuler une décision d'une cour d'appel fédérale qui a jugé illégaux un grand nombre de ses droits de douane.

M. Trump a annoncé qu'il demanderait à la Cour une décision accélérée et a affirmé que la suppression des droits de douane pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les États-Unis.

Vendredi dernier, la Cour d'appel fédérale des États-Unis a jugé que les droits de douane imposés par le locataire de la Maison-Blanche à l'occasion du soi-disant «Jour de la Libération» et les droits liés au fentanyl outrepassaient les pouvoirs que lui confère la loi sur la sécurité nationale qu'il a utilisée pour les imposer.

Le président américain a utilisé une loi de 1977 sur les pouvoirs d'urgence économique internationale pour imposer des droits de douane à une grande partie du monde, bien que la loi n'inclue pas l'expression «droit de douane» ni ses synonymes.

La cour d'appel a précisé que les droits de douane pourraient être maintenus pendant que l'administration Trump porte l'affaire devant la Cour suprême.

Début août, le chef d'État a augmenté les droits de douane sur le Canada à 35 %, invoquant le fentanyl et les droits de douane de rétorsion pour justifier cette hausse.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

SAAQ: Rodriguez réclame une tutelle par un organisme indépendant du gouvernement

Publié hier à 12h00

SAAQ: Rodriguez réclame une tutelle par un organisme indépendant du gouvernement

L'opposition officielle a réclamé mardi une tutelle exercée par une firme indépendante sur la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Le chef libéral Pablo Rodriguez estime en effet que le gouvernement caquiste est mal placé pour exercer une tutelle, puisqu'il est incapable lui-même de gérer les fonds publics. En mêlée de presse ...

LIRE LA SUITE
Fiasco SAAQclic: le premier ministre François Legault témoignera ce mardi

Publié hier à 9h00

Fiasco SAAQclic: le premier ministre François Legault témoignera ce mardi

C'est ce mardi que le premier ministre François Legault livrera un témoignage fort attendu à la commission Gallant chargée d'enquêter sur le fiasco SAAQclic. Après des mois de travaux, la commission souhaite maintenant entendre le chef du gouvernement sur ce qu'il savait des problèmes liés au projet informatique de la Société de l'assurance ...

LIRE LA SUITE
SAAQclic: les ministres Christian Dubé et Sonia LeBel ont témoigné

Publié le 29 août 2025

SAAQclic: les ministres Christian Dubé et Sonia LeBel ont témoigné

Les ministres Christian Dubé et Sonia LeBel ont témoigné vendredi matin dans le cadre de la commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic. M. Dubé, qui a été président du Conseil du trésor de 2018 à 2020, a livré un court témoignage devant la commission Gallant, à Montréal. Il était présent aux balbutiements du projet de modernisation informatique ...

LIRE LA SUITE