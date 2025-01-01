Patrick Lasalle brigue à nouveau le poste de conseiller du district 6

Le conseiller municipal actuel du district 6 Saint-Pierre Sud – Carrefour du Moulin Ouest à Joliette, Patrick Lasalle, annonce qu'il brigue un nouveau mandat lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

Rappelons qu'il a été élu pour la première fois en 2013. Le candidat précise qu'il est résident du quartier depuis 20 ans considérant que cette proximité et cette expérience lui offrent « une compréhension réelle et profonde de ses enjeux, de ses forces et de ses besoins ».

Selon lui, son approche a toujours été fondée sur l’écoute active, la collaboration et un profond respect des valeurs qui les unissent. « Ensemble, nous avons franchi d’importantes étapes pour améliorer notre qualité de vie, favoriser une saine gestion de nos finances publiques et renforcer notre sentiment d’appartenance à notre communauté », indique M.Lasalle .



Il rappelle que durant ces dernières années, il a contribué à plusieurs projets importants pour la ville : entretien des infrastructures, verdissement des milieux de vie, sécurité routière accrue, appui aux familles et aux aînés, le réaménagement de l’intersection Saint-Pierre Sud et de la route 158.

D'ailleurs ce dernier dossier est au coeur de ses priorités s'il est élu pour un autre mandat. Il considère que cet axe névralgique, qui enclave le quartier nécessite une reconfiguration sérieuse et durable afin de favoriser une meilleure accessibilité, sécuriser les déplacements et reconnecter le quartier au reste de la ville.

De plus, il souhaite affirmer son engagement à être une voix forte pour les jeunes. « Ils représentent non seulement l’avenir de Joliette, mais aussi une richesse actuelle qu’il nous faut soutenir. Je veux que nos jeunes aient accès à un environnement sain, stimulant et sécuritaire – où ils peuvent rêver, s’exprimer, participer activement et s’épanouir pleinement, que ce soit par le sport, la culture, les loisirs ou l’implication citoyenne ».



« Ce nouveau mandat représente pour moi une occasion de bâtir sur nos acquis tout en innovant. Qu’il s’agisse de logement abordable, de sécurité, de dynamisation de nos quartiers, de développement économique ou de transition écologique, je demeure convaincu que des solutions concrètes et ancrées dans notre réalité locale sont possibles – et réalisables », explique-t'il.



Dans les prochaines semaines, il a l'intention d'aller à la rencontre des citoyens pour discuter, écouter leurs préoccupations et recueillir leurs idées. «Votre participation est essentielle, car c’est ensemble que nous construisons un Joliette toujours plus humain, équitable et à notre image », termine le candidat.