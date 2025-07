Poilievre veut une loi contre les contestations par bulletins de vote à rallonge

Vingt-cinq pays, dont le Canada, la Grande-Bretagne, la France et de nombreux pays européens, ont publié lundi une déclaration commune affirmant que la guerre à Gaza «doit cesser immédiatement» et qu'Israël doit respecter le droit international. Les ministres des Affaires étrangères de pays comme l'Australie, la Norvège et le Japon ont déclaré ...