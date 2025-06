Acier et aluminium: «Il y a urgence en la demeure», dit Mélanie Joly

La ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, affirme que les industries canadiennes de l'acier et de l'aluminium sont en état d'urgence en raison des droits des Américains et que le gouvernement fédéral compte rapidement les aider.

«Il y a urgence en la demeure. (...) Il faut agir vite et on va agir vite», a-t-elle déclaré jeudi en se rendant à la réunion du conseil des ministres.

Mme Joly a dit être en contact plus tôt en journée avec de grands patrons des deux secteurs et qu'elle comprend que les travailleurs sont anxieux.

Ses commentaires surviennent alors que les dirigeants de l'Association canadienne des producteurs d'acier et du Syndicat des Métallos sont en visite sur la Colline du Parlement.

Au début du mois, le président Donald Trump a mis sa menace à exécution et a doublé, à 50 %, ses droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés par les États-Unis, invoquant la nécessité de protéger la sécurité nationale et les industries américaines.

L'industrie sidérurgique canadienne avait alors exhorté le gouvernement fédéral à égaler ces droits de douane, s'inscrivant dans un mouvement croissant exigeant des représailles rapides.

Le gouvernement du Canada estime que les droits de douane de M. Trump sont «illégaux et injustifiés». Il prédit qu'ils porteraient préjudice à l'industrie et aux travailleurs américains.

Lors du Sommet du G7 à Kananaskis, en Alberta, le premier ministre Mark Carney a signalé que le président Trump et lui ont convenu de continuer les négociations en vue de conclure un accord permettant de faire tomber les droits de douane américains dans les 30 prochains jours.

Michel Saba, La Presse Canadienne