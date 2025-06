SAAQclic: le témoignage du PDG Éric Ducharme ne sera pas devancé, tranche Gallant

Le Sommet du G7 se poursuivra pour sa deuxième et dernière journée, mardi, sans le président américain Donald Trump, qui a quitté les pourparlers plus tôt que prévu en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. M. Trump a quitté l'Alberta dans la nuit de lundi à mardi à bord d'Air Force One, soit un jour plus tôt que prévu. L'appareil ...