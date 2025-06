SAAQclic: des estimations de coûts deux fois moins élevées en quelques mois

La ministre de l'Emploi, Patty Hajdu, exhorte Postes Canada et son syndicat à retourner à la table des négociations afin de discuter les modalités d'un arbitrage exécutoire. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux mercredi, la ministre a également demandé à la société d'État et au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ...