Un troisième syndicat transmet un avis de grève chez Hydro-Québec

Un troisième syndicat d'employés d'Hydro-Québec vient de transmettre un avis de grève.

Cette fois, il s'agit du Syndicat des employés de réseau, qui annonce que ses membres refuseront de faire des heures supplémentaires, du 16 au 20 juin.

L'avis de grève de ce syndicat, qui est une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, suit deux autres avis de grève, transmis par deux autres sections locales du SCFP chez Hydro-Québec, soit le Syndicat des spécialistes et professionnels et le Syndicat des infirmières et infirmiers de chantier.

Le Syndicat des employés de réseau compte 205 membres qui travaillent à la planification et à la conduite de l'ensemble du réseau électrique d'Hydro-Québec. Il s'agit d'agents de planification, d'agents à l'exploitation et de répartiteurs du Centre de conduite du réseau et des Centres d'exploitation régionaux.

Comme leurs fonctions sont jugées stratégiques, il y aura des services essentiels à maintenir, a fait savoir lundi le SCFP, qui est affilié à la FTQ. Le Tribunal administratif du travail devra se prononcer à ce sujet.

Parmi les points en litige, le syndicat rapporte la volonté de la société d'État de modifier son modèle d'exploitation, ce qui pourrait avoir pour effet de modifier des titres d'emplois, des descriptifs d'emplois, des horaires et d'autres conditions de travail.

Le SCFP rapporte que pas moins de 75 séances de négociation ont eu lieu à la table sectorielle et 25 à la table des demandes communes.

Le SCFP représente environ 16 000 membres chez Hydro-Québec, au sein de sept sections locales.

Quant au Syndicat des infirmières et infirmiers de chantier d'Hydro-Québec, il a déjà transmis un avis de grève pour les 10, 11 et 12 juin. Il négocie actuellement sa première convention collective.

L'autre avis de grève émane du Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, qui compte 5400 membres. Il prévoit déclencher sa grève le 9 juin pour cinq jours. Il représente des informaticiens, des comptables, des planificateurs, des architectes et des communicateurs.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne