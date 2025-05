De nouveaux dossiers à Ottawa pour le député de Joliette―Manawan

C’est à la suite du caucus de la rentrée parlementaire du Bloc Québécois, à Ottawa, que les nouvelles responsabilités du député de Joliette―Manawan, Gabriel Ste-Marie, ont été divulguées par le parti. Celui qui a auparavant occupé le rôle de porte-parole en matière de finances s’est vu attribuer les dossiers en lien avec l’industrie, le logement et la solidarité sociale.

« C’est tout un honneur et un gage de confiance que mon chef me fait-là. Ce sont des enjeux qui touchent directement le monde et les défis actuels sont colossaux : je pense entre autres à la crise du logement, le coût de la vie et le développement économique du Québec. Je tâcherai d’être à la hauteur » déclare Gabriel Ste-Marie.

En se voyant attribuer le dossier industrie, le député de Joliette―Manawan siègera désormais sur le Comité permanent de l’industrie et de la technologie : « C’est sur ce comité que les questions entourant la recherche et le développement, le commerce et autres sujets comme les politiques en matière de télécommunication seront abordées. Je dois également souligner que la nouvelle conjoncture du Parlement permettra à mes collègues du Bloc Québécois et moi-même de détenir une réelle balance du pouvoir dans les comités parlementaires. On aura plus d’influence pour faire adopter nos amendements dans les projets de loi qui seront à l’étude, ce qui veut dire que les intérêts du Québec seront davantage pris en compte et c’est une bonne affaire » ajoute le député bloquiste.

Les députées et députés de Chambre des communes sont appelés à siéger jusqu’au 20 juin et reprendront leurs travaux dès le 15 septembre.