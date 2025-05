Le milieu des affaires surveille les portefeuilles clés du cabinet Carney

Vers 10 h 30, le nouveau premier ministre du Canada a dévoilé les membres qui composent son cabinet des ministres. Le chef libéral a pris la décision de nommer 28 ministres et dix secrétaires d'État. Rappelons que lorsque M.Carney avait pris la place de Justin Trudeau à la tête du parti et du pays, il avait limité à 23 ministres pour former ...