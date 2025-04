Réseau de la santé: l'explosion des salaires des hauts gestionnaires dénoncée

L'opposition à Québec dénonce l'explosion des salaires des hauts dirigeants de Santé Québec et du ministère de la Santé au moment où les services aux patients font l'objet de compressions.

La masse salariale des hauts gestionnaires a presque doublé depuis la réforme du ministre de la Santé Christian Dubé, passant de 3,7 millions $ à 7 millions $, selon les révélations de «La Presse».

Pourtant, lorsqu'il a créé Santé Québec, le ministre Dubé avait promis «une petite équipe agile» qui rendrait le réseau plus efficace, a rappelé mercredi le porte-parole libéral en santé, André Fortin.

«Dans quel monde on double le salaire des hauts gestionnaires, puis on coupe dans les services qui sont offerts à la population, puis après ça on dit: "On veut que les gens en aient pour leur argent"», a-t-il fulminé.

«Si seulement on voyait des résultats pour la population, ce serait une chose, mais ce n'est pas le cas en ce moment», a-t-il ajouté.

Caroline Plante, La Presse Canadienne