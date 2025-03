Près de 185 000$ pour les aînés de Berthier-Maskinongé

Le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, se réjouit d’annoncer un montant totalisant près de 185 000$ pour 12 projets dans la circonscription

. Qu’il s’agisse d’achat de matériel récréatif ou technologique, de mobilier et d’électroménagers ou de projets intergénérationnels, les sommes versées aux différents groupes dont la demande a été acceptée permettront de pérenniser les activités, de rendre leur logistique plus facile et de les améliorer.

« Le programme Nouveaux horizons pour les aînés, c’est une aide concrète qui fait la différence directement dans nos communautés. C’est une façon pour nos clubs FADOQ, pour les municipalités et d’autres regroupements d’obtenir du matériel pour organiser des événements qui brisent l’isolement et gardent nos aînés actifs. Pour ceux dont le projet n’a pas été retenu, je vous invite à appliquer à nouveau l’an prochain. Gardez en tête que Berthier- Maskinongé compte 36 municipalités et bientôt 37, donc une rotation est effectuée pour que chacun puisse avoir sa part! », résume Yves Perron.