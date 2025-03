Les nouveaux ministres de Mark Carney assermentés

Les ministres du nouveau premier ministre libéral Mark Carney sont assermentés vendredi matin.

Voici la liste des membres de ce nouveau cabinet:

– Dominic Leblanc, ministre du Commerce international, des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé du Roi pour le Canada;

– Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères et du Développement international;

– François-Philippe Champagne, ministre des Finances;

– Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie;

– Bill Blair, ministre de la Défense nationale;

– Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones;

– Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles;

– Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor;

– Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, Parcs Canada et lieutenant du Québec;

– Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur;

– Kamal Khera, ministre de la Santé;

– Gary Anandasangaree, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord;

– Rechie Valdez, whip en chef du gouvernement;

– Steven MacKinnon, ministre de l'Emploi et des Familles;

– David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

– Terry Duguid, ministre de l'Environnement et du Changement climatique;

– Nate Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des

Collectivités;

– Rachel Bendayan, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté;

– Élisabeth Brière, ministre des Anciens Combattants et ministre responsable de l'Agence du revenu du Canada;

– Joanne Thompson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne;

– Arielle Kayabaga, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre des Institutions démocratiques;

– Kody Blois, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du Développement économique rural;

– Ali Ehsassi, ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement