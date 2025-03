SAAQclic: Geneviève Guilbault estime avoir la confiance du premier ministre

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, estime toujours avoir la confiance de François Legault dans la foulée des coûteux ratés du virage numérique à la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ).

«À ma connaissance, j'ai toujours sa confiance. J'ai plusieurs interactions avec lui», a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse concernant l'annonce d'un projet de transport en commun, à Repentigny, mercredi.

«On a en commun lui et moi de vouloir aller au fond de cette histoire-là, que l'on comprenne la source des problèmes qui ont été rencontrés à travers les minimums 10 ans», a-t-elle ajouté aux côtés des ministres Chantal Rouleau et Pascale Déry.

Mme Guilbault prenait part à une première sortie publique depuis que le premier ministre a annoncé vouloir déclencher une enquête publique sur le fiasco de SAAQclic.

L'élue caquiste a assuré qu'elle participera à cet exercice «si on me sollicite». «Je vais répondre aux questions qu'on va me poser quand on aura l'enquête publique», a-t-elle dit.

Le mois dernier, la vérificatrice générale du Québec a déposé un rapport percutant qui faisait état d'un dépassement de coûts d'au moins 500 millions $ dans le dossier de SAAQclic.

Le ministre démissionnaire de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, Mme Guilbault et son prédécesseur, François Bonnardel, ont répété qu'ils n'étaient pas au courant du cafouillage de SAAQclic et qu'on leur avait caché des choses.

La vérificatrice générale n'a pas été en mesure de dire si oui ou non les ministres concernés avaient été bernés.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne