Une soirée sous le signe du développement et de l’attractivité

La Ville de Saint-Charles-Borromée a tenu sa soirée de développement économique et de promotion du territoire, le 19 février dernier, en présence des forces vives et des organismes économiques de la région. Cette rencontre stratégique a mis en lumière l’engagement du conseil municipal à améliorer la qualité et l’attractivité de l’environnement d’affaires et de vie pour les entrepreneurs, investisseurs, commerçants et citoyens charlois.

Placée sous le thème « Soyons constructifs, créatifs et attractifs », tous les conférenciers invités, que ce soit le Maire, la présidente du Comité consultatif d’urbanisme ou le directeur général, chacun a mis en lumière l’importance des partenariats et de la collaboration.

Lancement de la Politique d’habitation

La Ville a profité de cet événement pour dévoiler sa toute première Politique d'habitation, reposant sur trois grands principes. Premièrement, la densité urbaine et l'acceptabilité sociale. Deuxièmement le développement d'un milieu de vie durable tenant compte des enjeux climatiques et finalement l'accès et l'abordabilité au logement pour tous.

« À l’aube d’une croissance historique et d’un développement démographique soutenu, cette politique vient arrimer les ambitions de notre plan stratégique 2021-2030 et du nouveau plan d’urbanisme », a souligné Mme Riopel, présidente du comité consultatif d’urbanisme.

Annoncée en 2024, la politique propose une planification plus intégrée de l’habitation. Son élaboration au cours de la dernière année par la direction générale et le Service de l’aménagement du territoire et urbanisme a eu pour but de mieux traduire, dans la population, la vision charloise du développement de l’habitation pour les prochaines années. « Cette Politique d’habitation est une réponse à la crise du logement et aux enjeux en matière d’habitation, et prend en compte divers facteurs tels que la pénurie de logement, la croissance des coûts reliée à l’habitation par rapport au revenu des ménages, le vieillissement de la population, l’immigration, la qualité du milieu de vie ainsi que les changements climatiques », explique le Maire, M. Robert Bibeau.

Investissements prometteurs à SCB

Le directeur général, M. Claude Crépeau, a pour sa part dressé un portrait impressionnant des investissements prévus et en cours sur le territoire charlois. Il a démontré combien la vision du « Demain enviable 2030 » tenait compte de projets structurants pour l’ensemble de la communauté, représentant pas moins de : 200 M$ en investissements institutionnels, près de 400 M$ en investissements privés et plus de 17,5 M$ en investissements municipaux (2025-2027).

« SCB s’est lancée dans une véritable métamorphose urbaine qui est visible dans presque tous les quartiers. La ville enviable, celle envisagée dans le Plan stratégique 2021-2030, repose sur l'énergie et la synergie de nombreux acteurs, publics comme privés : commerçants, institutions, organismes et investisseurs », a déclaré M. Crépeau.

Un autre enjeu clé abordé lors de la soirée fut l’importance de l’immigration comme source d’enrichissement collectif. Avec le pôle santé identifié dans le schéma de la MRC, la Ville est heureuse d’accueillir du personnel infirmier qui vient soutenir le réseau de la santé depuis quelques années déjà. « Nous souhaitons que les cohortes internationales trouvent à Saint-Charles-Borromée, à proximité de l’hôpital, non seulement un emploi, mais aussi un logement pour leur famille », a-t-il mentionné.

Pour le maire, M. Robert Bibeau, l’objectif de cette soirée est de permettre le réseautage et des maillages entre la Ville et les entreprises. Cet événement qui se poursuit depuis plus d’une décennie a permis d’engendrer, selon lui, un véritable effet levier pour la vitalité économique de sa ville.