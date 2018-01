La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez attristée par le décès de l’ancien maire, Marcel Gaudet

Tous les membres du conseil municipal ainsi que les membres du personnel de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez sont attristés du décès de M. Gaudet : tous reconnaissent les mérites de ces 20 années consacrées au mieux-être de sa municipalité et offrent à sa famille, ses plus sincères condoléances.



M. Gaudet a été élu maire par acclamation en 1962 et siègera jusqu’en 1968. Durant ce premier mandat de six ans, il mettra en place le service de collecte des matières résiduelles, prolongera le réseau d’aqueduc, modernisera la toponymie de la municipalité et implantera la structure qui mènera à la tenue du carnaval d’hiver annuel.



De retour en 1978, M. Gaudet procédera à la construction de l’hôtel de ville, de la caserne de pompiers ainsi qu’à la rénovation de la bibliothèque, l’acquisition de la salle communautaire et de divers équipements requis pour le bon fonctionnement de la municipalité.



La mairesse nouvellement élue, Isabelle Perreault, a tenu à préciser que « Marcel Gaudet avait à cœur le bien-être des citoyens et citoyennes de Saint-Alphonse-Rodriguez et que pour concrétiser tous ses projets, il s’était dévoué sans relâche à ses tâches. C’est pourquoi nous lui avons rendu hommage en renommant la salle Belles-Montagnes à son nom, en septembre 2017 : un geste qui fera en sorte que M. Gaudet sera toujours présent parmi nous » a-t-elle conclu.