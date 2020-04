Les résultats des sondages de la semaine

Tous les jours cette semaine, nous avons sollicité vos réponses et commentaires aux questions posées sur la crise du coronavirus et les conséquences de la pandémie du COVID-19. Nous publions aujourd'hui une compilation des résultats.

Depuis le début de la pandémie, faites-vous davantage attention à acheter localement? (Mardi 7 avril)

► Oui, car ce n'est pas quelque chose auquel je prêtais véritablement attention avant. ⇒ 28,1%

► Oui, la mise en ligne du site Panier Bleu par le gouvernement m'y a davantage poussé(e) même si j'étais déjà sensible à la question. ⇒ 14,6%

► Non, même si les mesures du gouvernement aident, j'achetais et consommais

déjà local avant. ⇒ 34,8%

► Non. Crise ou non, ça ne me touche pas plus que ça. ⇒ 22,5%

Le premier ministre François Legault gère-t-il bien la crise du coronavirus? (Mercredi 8 avril)

► Il fait un excellent travail et je suis fier qu'il soit mon premier ministre. ⇒ 78,5%

► Il est rassurant et explique bien et simplement la situation. ⇒ 11,2%

► Je trouve qu'il est parfois un peu paternaliste et directif. ⇒ 4,6%

► La gestion de M. Legault est correcte, sans plus. ⇒ 5,8%

Crise du coronavirus: comment est votre situation financière? (Jeudi 9 avril)

► Je suis en train de tout perdre. ⇒ 4,7%

► Ça s'améliore grâce au soutien gouvernemental. ⇒ 5.6%

► Je dois faire des jongleries et gérer plus serré. ⇒ 19,6%

► Je n'ai pas de soucis de ce côté. ⇒ 70,1%

Comment allez-vous fêter Pâques? (Vendredi 10 avril)

► Avec ma famille en vidéoconférence. ⇒ 11,4%

► Avec ceux qui habitent avec moi. ⇒ 35,8%

► Je vais écouter les célébrations à la télévision. ⇒ 13,8%

► Je ne fête pas Pâques. ⇒ 39%

Si les écoles/garderies rouvrent avant le 4 mai,

allez-vous y envoyer vos enfants? (Samedi 11 avril)

► Absolument pas! ⇒ 41,2%

► Je n'ai pas vraiment le choix compte tenu de ma situation. ⇒ 3,7%

► J'ai réussi à organiser notre routine, je vais attendre que tout soit vraiment

sans danger de contamination. ⇒ 8,2%

► Je trouve que M. Legault a envoyé un message contradictoire. ⇒ 12,7%

► Oui, suivant les recommandations de la santé publique. ⇒ 34,1%