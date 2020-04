Témoignage: « Les autorités québécoises ont agi beaucoup plus rapidement qu’en Europe . Ça n’a rien à voir avec la France »

Voir la galerie de photos

Voyez en entrevue notre journaliste française, Inès Lombardo, qui travaille pour Néomedia depuis plusieurs mois expliquant comment elle vit la crise sanitaire actuelle. Via une entrevue skype, on lui a demandé d'expliquer les enjeux de la COVID-19 sur trois territoires auxquels elle est rattachée : la France, l'Italie, où se trouve une partie de sa famille, et le Québec.

Qu'importe le pays, personne n'a vu venir la COVID-19. Et surtout, personne ne l'a vu frapper aussi vite, aussi fort, surtout en Europe. Selon la jeune femme, le Québec aurait tiré exemple des cas européens pour réagir rapidement. Son père et son cousin oeuvrent dans les services de santé là-bas.