Appel de dossiers pour les Fêtes O’Parc 2022 

Désireuse de dynamiser la vie des quartiers et de favoriser la fraternisation entre résidents, la Ville de Joliette relance Fêtes O’Parc.

Le programme alloue aux événements de proximité une subvention ainsi qu’un support technique et professionnel (prêt d’équipement, promotion, etc.).

D’ici le 15 janvier 2022, les détails du programme doivent être consultés et les projets soumis via le formulaire sur le site de la ville de Joliette. Les dossiers reçus seront ensuite analysés.

Admissibilité

Les événements doivent être présentés et coordonnés par des organismes à but non lucratif ou des citoyens de Joliette.

La planification, l’organisation et la réalisation des activités doivent être prises en charge par un ou des citoyens ou organismes du territoire joliettain.

Seules les fêtes à caractère familial, aisément accessibles, sans frais de participation, destinées aux citoyens et se déroulant dans un espace public à Joliette entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2022 sont acceptées.