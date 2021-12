L’UQTR fête 50 ans de présence dans Lanaudière

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est heureuse de souligner son 50e anniversaire de présence dans Lanaudière.

Débutée le 7 décembre 1971, l’aventure de l’UQTR en sol lanaudois a pris son envol avec une première offre de cours à l’école secondaire Thérèse-Martin à Joliette avec quelques programmes de premier cycle.

Au fil du temps, l’offre de programmes a varié et s’est bonifiée pour répondre aux besoins de la population et des étudiants dans Lanaudière.

Aujourd’hui, 50 ans plus tard, l’UQTR est fière d’avoir étendu sa présence dans la région de Lanaudière en offrant une dizaine de programmes répartis à Terrebonne, L’Assomption et Joliette.

«Territoire voisin de notre campus trifluvien, la région de Lanaudière et sa population font partie d’un bassin de recrutement important, naturel et historique pour l’UQTR. Ces 50 ans de présence et de contribution de l’Université dans la vie économique, sociale et académique de cette vaste région ont fortifié des liens pérennes et basés sur la confiance mutuelle. C’est dans le prolongement de cette relation solide et dans un grand esprit de collaboration que l’UQTR entrevoit les 50 prochaines années », mentionne Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

Pour en arriver à autant d’innovation et de réussite scolaire dans Lanaudière, c’est un travail colossal qui a été accompli par les partenaires et toute la communauté universitaire.

« Ça fait un demi-siècle que l’UQTR démocratise l’accès aux études supérieures sur le territoire lanaudois. Depuis la signature de l’entente avec le CRUL en 2018, tous les efforts sont concertés afin de bonifier davantage l’offre de programmes en adéquation avec les besoins de la région », souligne Pierre Luc Bellerose, directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière.

En tout, c’est une dizaine de programmes dans des domaines d’études variés dont sciences comptables, sciences de la gestion, sciences infirmières, et sciences de l’éducation qui sont offerts dans Lanaudière. L’UQTR contribue ainsi fièrement à la rétention et la formation de la relève dans la région lanaudoise.