Les étudiants du Cégep régional de Lanaudière se démarquent à la Coupe Paillé

Le 19 et 20 novembre se tenait la 2e édition de la Coupe Paillé, une compétition académique provinciale, à laquelle les étudiants en Techniques administratives du Cégep régional de Lanaudière participaient.

Organisée par le Cégep à Joliette en collaboration avec GM Paillé, la compétition a permis à une centaine de participants provenant de 11 cégeps de résoudre des cas complexes, en comptabilité ou en marketing, basés sur des exemples réels de ce qui se passe en entreprise. Les étudiants disposaient de trois heures pour résoudre le cas et ils devaient ensuite présenter leur solution aux membres du jury.

Le Cégep à Joliette ainsi que le Cégep à Terrebonne se sont démarqués, parmi les 31 équipes, en montant sur le podium :

Catégorie Comptabilité

•Victoria Majeau, Vincent Goyette et Francis Lafontaine, étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep à Joliette, ont obtenu la première place ainsi qu’une bourse de 6 000 $. Ils ont livré une prestation hors du commun, ils ont su s’adapter à la réalité du cas et ils ont emmené leurs recommandations à un niveau supérieur.

Catégorie Marketing

•La première place a été remise à Brittany Ménard, Sandrine Lavoie et Anaïs Veillette, étudiantes en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep à Terrebonne. Elles ont reçu une bourse de 6 000 $. Elles sont démarquées par leur prestance sur scène, leur conviction, leurs idées créatives ainsi que par leur très bonne connaissance du milieu de l’automobile.

•La troisième place a été donnée à Noémie Morin, Gabrielle Dupont et Marc-Antoine Poirier, étudiants en Gestion de commerce au Cégep à Joliette. Ils ont reçu une bourse de 1000 $. L’équipe avait bien saisi les valeurs de l’entreprise et avait fait des propositions technologiques innovantes.

Des bourses pour les Lanaudois

•Le Centre régional universitaire de Lanaudière a remis, par tirage au sort, 5 bourses de 1 000 $ à des participants du Cégep régional de Lanaudière pour soutenir la persévérance scolaire et la poursuite des études supérieures dans la région. Les gagnants furent Rosalie Beauregard, Gabriel Dubuc, Lydia Lépine, Noémie Morin et Marc-Antoine Poirier.

La tenue de cette deuxième édition n’aurait pu être possible sans l’implication et le soutien financier de l’équipe de GM Paillé, que nous souhaitons d’ailleurs remercier.