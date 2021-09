Tel-jeunes bonifie son offre de service

Depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup de solitude et de problème de santé mentale qui ont été mis en lumière de plus en plus avec les mesures sanitaires.

D'ailleurs, selon Statistique Canada à propos des données sur la perception de la santé mentale tous les indicateurs sont en hausse en 2018 et 2020 chez l'ensemble des groupes d'âges entre 12 et 34 ans. Parmi cette tranche d'âge le pire groupe est celui des 18 à 34 ans qui est passé de 9,8% en 2018 à 13,2% en 2020, une augmentation qui laisse entrevoir le pire pour les prochaines années (Source: Statistique Canada, Tableau 13-10-0096-03 Santé mental perçu, selon le groupe d'âge).

C'est dans cette optique que Tel-jeune, un organisme ayant comme mission d'offrir les outils nécessaires aux adolescents et à leurs parents a lancé le forum Espace TJ, une espace de discussions anonyme conçu spécialement pour aborder les thèmes prédominants de l'adolescence.

Que ce soit les relations amoureuses et sexuelles, les questions de bien-être, les relations sociales, les dépendances ou les enjeux liés à la technologie, le forum est en mesure de guider les jeunes à travers l'ensemble des sujets.

Pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site de Tel-jeune ou appeler le 1 800 263-2266 si jamais vous avez besoin d'aide.