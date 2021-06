Une somme de 36 000 $ est octroyée pour le mieux-être des enfants de Lanaudière

Opération Enfant Soleil poursuit l’annonce des sommes remises cette année dans chacune des régions du Québec. C’est donc 36 000$ qui sont versés à deux hôpitaux de la région de Lanaudière afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux.

« Avoir les équipements sur place nous permet d’agir rapidement. […] C’est très rassurant pour les équipes et pour les familles, et c’est très important pour la vie des bébés aussi. Sans Opération Enfant Soleil, on ne travaillerait pas de la même façon. De pouvoir avoir les bons équipements, des équipements adaptés dont on a besoin, ça fait toute la différence dans notre travail. Merci infiniment » souligne Marie-Josée Melançon, Chef d'unité en soins infirmiers mère-enfant-famille au Centre hospitalier De Lanaudière.

Un total de 20 000 $ est remis au Centre hospitalier De Lanaudière afin de financer l’achat d’un moniteur cardiorespiratoire de transport permettant de déplacer les enfants de façon sécuritaire ainsi que de surveiller leurs signes vitaux.

Un autre 16 000 $ est donné à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur pour l’acquisition d’un nouveau moniteur physiologique multiparamétrique également pour le transport sécuritaire des enfants.

Cette somme permettra donc de soigner les petits près de leur domicile et d’éviter de les transférer dans des centres spécialisés. C'est entre autres le cas de Loukian Lavoie, grand prématuré et atteint de paralysie cérébrale, présenté dans une vidéo.

À ce jour, plus de 1,6 millions de dollars ont été versés dans la région de Lanaudière depuis 1988. C’est au cours des prochaines semaines que seront dévoilés les derniers des 75 octrois remis cette année pour le mieux-être des enfants du Québec.

Devant l’impossibilité de tenir des conférences de presses pour les dévoilements des projets financés, 17 capsules vidéo sont diffusées depuis le mois de mars.

Pour connaître les détails des projets et des équipements financés dans les hôpitaux de la région, consultez le document Détails des octrois sur le operationenfantsoleil.ca/lanaudiere ou encore sur la page Facebook d’Opération Enfant Soleil.

« Heureux du succès et de la générosité démontrée lors du 34e Téléthon Opération Enfant Soleil, il nous fait plaisir d’annoncer que c’est au cours du mois de septembre que les hôpitaux auront la possibilité d’acheminer de nouvelles demandes d’octrois pour répondre à leurs besoins et offrir les meilleurs soins aux petits. De belles annonces seront ensuite à venir à l’hiver 202. Restez à l’affût! Parce que les petits miracles n’arrivent pas seuls, merci de tout cœur! », soutient l’organisme par communiqué.