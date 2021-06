Des cliniques de vaccination spéciales avant la rentrée à la maternelle

Bien que la COVID-19 prenne toute la place depuis un an, il est tout aussi important d’être vacciné contre les autres maladies. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière tiendra donc des cliniques spéciales de vaccination pour les enfants qui fréquenteront la maternelle en septembre 2021.

Le calendrier vaccinal du Programme québécois d'immunisation prévoit un vaccin de rappel contre la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la varicelle. Afin qu’il soit protégé contre ces maladies, il est recommandé de faire vacciner son enfant avant son entrée à la maternelle.

Des cliniques de vaccination à cet effet seront donc accessibles, sur rendez-vous, à partir de la fin de juin pour la région.

Les parents des MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm sont invités à communiquer dès maintenant avec le CLSC de leur territoire :

CLSC de Joliette | 450 755-2111

CLSC de Berthier | 450 836-7011

CLSC de Lavaltrie | 450 586-1020

CLSC de Saint-Gabriel-de-Brandon | 450 835-4705

CLSC de Saint-Esprit | 450 839-3676

CLSC de Saint-Jean-de-Matha | 450 752-0367

CLSC de Chertsey | 450 752-2572

CLSC de Saint-Donat | 1 877 882-2442

CLSC de Saint-Michel-des-Saints | 450 886-3861

Les parents des MRC de L’Assomption et de Les Moulins sont invités à prendre leur rendez-vous en ligne via le site Web cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca. Il s’agit de sélectionner la page Prendre rendez-vous, puis l’onglet Vaccination. Il est également possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone :

CLSC Meilleur d’Iberville (Repentigny) | 450 654-1023, poste 203

CLSC de Terrebonne | 450 471-2881, poste 4345

En juillet prochain, certains sites de vaccination accueilleront la clientèle préscolaire. De même, les parents sont invités à demeurer à l’affût des nouvelles du CISSS, car des sites de vaccination de proximité pourraient voir le jour dans la région au cours des prochaines semaines.