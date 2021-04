Maude Bastien-Désilets admise au New England Conservatory de Boston

Maude Bastien-Désilets, étudiante en Techniques professionnelles de musique et chanson Profil Jazz-Pop au Cégep régional de Joliette, a été admise au New England Conservatory de Boston et recevra également une bourse de 41 000 $.

« Je suis très heureuse d'avoir été retenue parmi les étudiant.es qui ont auditionné à cette école, car elle déborde de musicien.nes talentueux », a exprimé Maude Bastien-Désilets avec fierté. « Je suis extrêmement reconnaissante envers tous les enseignant.es du département de musique du Cégep à Joliette pour leur soutien et leur dévouement, particulièrement Martin Marcotte, mon professeur de batterie. »

Maude, dont l’instrument principal est la batterie, se voit ainsi octroyer la Dean Scholarship, récompensant le talent et le mérite, en vue d’aller étudier en Jazz Performance dans l'une des écoles de musique les plus prestigieuses des États-Unis.

« Maude est une élève exemplaire ayant d’excellents résultats scolaires et qui travaille fort pour se perfectionner. Nous sommes très fiers d’elle et de son cheminement », a témoigné Martin Marcotte, enseignant et coordonnateur du département de musique.

Maude Bastien-Désilets est maintenant à la recherche de bourses supplémentaires afin de couvrir le montant restant de ses frais de scolarité et ainsi réaliser son rêve d’étudier au New England Conservatory à l’automne prochain.