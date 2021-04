Des étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion s’impliquent dans la communauté 

Quatorze étudiant et étudiantes en Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep à Joliette se sont impliqués dans la communauté grâce à un nouveau partenariat avec le Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin. En deux jours, ils ont produit 200 déclarations d'impôts pour des personnes à faible revenu de la région.

Organisée dans le cadre du cours de fiscalité, les étudiants ont pu accroître leurs compétences dans cette discipline grâce à cette activité.

« En plus de travailler sur des situations très variées et comportant, pour plusieurs, un bon niveau de difficulté, ce projet a permis à nos étudiants de vivre la frénésie de la période des impôts en bureau comptable », explique Mylène Viens, enseignante en Techniques de comptabilité et de gestion et responsable du projet. « Nous sommes très fiers de nos étudiants qui se sont investis avec passion dans ce projet », ajoute-t-elle.

Le Cégep à Joliette tient à souligner l’implication des enseignant et enseignantes et des réviseurs qualifiés ayant supervisé bénévolement le travail ainsi que les étudiants engagés dans le projet.