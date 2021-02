« Intervenir en amont et réclamer du soutien », selon le Dr Égide Royer

Présenté par la Grappe éducative Montcalm, sous l’égide du Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm, la conférence virtuelle Le top 5 des meilleures pratiques pour l'aider à mieux réussir à l'école a connu un vif succès avec pas moins de 190 inscriptions.

Les premiers mots du psychologue et spécialiste reconnu en réussite éducative, Dr Égide Royer, ont permis de bien illustrer le contexte d'urgence. « Il est plus facile de construire des enfants et des adolescents forts que de réparer des adultes brisés. »

Tout en précisant l'importance d'intervenir en amont, Dr Royer décline ainsi Le top 5 des meilleures pratiques pour l'aider à mieux réussir à l'école.

1. Reconnaître rapidement qui a besoin d'aide.

2. Faire en sorte que toutes les écoles se préoccupent de tous les élèves.

3. Offrir du soutien supplémentaire aux jeunes en difficulté.

4. Agir sur la persévérance scolaire.

5. Développer nos habiletés pour composer avec les problèmes de comportement et les situations de santé mentale.

Dr Royer n'a pas hésité à rappeler l'importance d'agir auprès des garçons et de miser sur la promotion de modèles masculins.

L'introduction de la conférence avait été confiée à l'autrice d'origine lanaudoise, doctorante et chargée de cours à l’université Laval, Marie-Christine Chartier. Un préambule tout à fait pertinent qui a permis de souligner l'importance d'alimenter les passions et la variété des chemins qui peuvent nous mener vers nos objectifs.