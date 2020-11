37 000 $ en bourses pour des étudiants et étudiantes du Cégep à Joliette

Trente-neuf bourses d’études ont été remises à des étudiants du Cégep à Joliette inscrits en Gestion et technologies d’entreprise agricole, Technologie des procédés et de la qualité des aliments, Technologies du génie civil, Techniques informatiques et Soins infirmiers.

Les bourses ont été attribuées par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

Elles ont été tirées au sort parmi les étudiants de première année des programmes ciblés répondant aux critères d’admission.

D’une somme de 1 700 $ chacune, ces bourses sont déboursées en deux étapes : un premier versement immédiat de 500 $ et un deuxième au montant de 1 200 $.

Pour être admissibles au deuxième versement, les étudiants doivent avoir complété leur programme d’études au même établissement d’enseignement dans un délai maximum de quatre ans.

Ainsi, 25 étudiants ayant diplômé à l’hiver 2020 ont reçu, dans les dernières semaines, leur deuxième versement de 1 200 $.

De plus, 14 étudiants de première année ont obtenu leur premier versement de 500 $.

L’objectif de ces bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions priorisées par le CPMT est d’encourager les étudiants à s’orienter vers des domaines où la main-d’œuvre est insuffisante.