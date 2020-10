L’Halloween pour la jeunesse à Saint-Félix

L’Halloween aura bel et bien lieu à Saint-Félix-de-Valois. Avec un concours de citrouille jusqu’au 29 octobre, de l’animation à l’école des Moulins le 30 octobre et la récolte de bonbons le 31 octobre avec présence des pompiers pour assurer la sécurité des déplacements des petits déguisés, la météo n’aura qu’à bien se tenir!

« Nous invitons tous nos citoyens à décorer leur maison pour égayer les festivités et à soumettre leur photo de citrouilles décorées pour le concours, lance Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Nous sommes très heureux des recommandations de la santé publique sur la récolte des bonbons et j’invite tous les Féliciens et Féliciennes à respecter les consignes pour de belles célébrations. À vos costumes! »

Activité à l’école des Moulins

Les activités de la municipalité se concentrent à l’école des Moulins. Il y aura deux spectacles en direct présentés virtuellement à l’école primaire. Comme chaque classe est munie d’une caméra, l’animateur pourra tout de même interagir avec les élèves. Un spectacle ciblera les élèves de maternelle à 2e année et l’autre spectacle sera pour les 3e à 6e années.

Il y aura également certains membres de la troupe de cirque Cirrus Cirkus en prestation à l’extérieur, dans la cour des écoles pour animer la journée.

Concours de citrouille

Les citoyens sont invités à soumettre une photo de citrouille sculptée ou décorée avec son ou ses artistes d’ici le 29 octobre 17 h. 10 prix de participation seront tirés parmi les photos reçues. Envoyez votre photo à l’adresse [email protected]

Récolte de bonbons et mesures sanitaires

Avec le contexte de la pandémie, nous invitons les parents à suivre les consignes transmises le 15 octobre dernier par la santé publique :

1. Les enfants et leurs parents, pour les plus jeunes, vont devoir circuler seulement avec ceux qui habitent la même résidence.

2. Dans la mesure du possible, les enfants devront récolter les bonbons placés à un endroit situé à deux mètres des occupants de la maison visitée.

Mais attention, il n’est pas question de faire des partys d’Halloween. En 2020, l’Halloween est réservée aux enfants qui vont partir à la chasse aux bonbons dans leur quartier. Les pompiers seront d’ailleurs présents au cœur du village afin d’assurer la sécurité des déplacements tout au long de la soirée par des patrouilles. Par contre, ils ne distribueront pas de bonbon cette année.