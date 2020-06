Reprise de la vaccination préscolaire pour les enfants en maternelle

Il est de nouveau possible de prendre rendez-vous pour la vaccination préscolaire des enfants qui fréquenteront la maternelle en septembre 2020.

Les équipes communiquent actuellement avec les parents dont le rendez-vous avait dû être annulé afin de convenir d’une nouvelle plage horaire. Aussi, la prise de rendez-vous en ligne pour la vaccination dans le sud de la région est temporairement suspendue. La prise de rendez-vous est disponible uniquement par téléphone.

Pour la MRC Les Moulins: au CLSC de Terrebonne : 450 471-2881, poste 4345.

Pour la MRC de L’Assomption: au CLSC Meilleur d’Iberville (Repentigny) : 450 654-1023, poste 203.

Pour les MRC de Joliette, MRC de D’Autray, MRC de Matawinie et MRC de Montcalm: à la Centrale de rendez-vous pour la vaccination : 450 875-1921.

Il est demandé de laisser un message ainsi que les coordonnées sur la boîte vocale afin qu’un membre de notre équipe puisse vous joindre.

Où s’informer

Les vaccins inscrits au Programme québécois d’immunisation sont offerts gratuitement de la petite enfance jusqu’aux personnes âgées de 60 ans et plus. Le calendrier vaccinal peut être consulté sur le site gouvernemental www.quebec.ca/vaccination. Ce site offre également des réponses aux questions fréquentes des parents. Il est aussi possible de communiquer avec une infirmière d’Info-Santé au 811.