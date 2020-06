Saint-Félix-de-Valois: coup d'envoi le 29 juin pour le camp de jour 2020

Le camp de jour de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois approche à grands pas. Du 29 juin au 21 août prochain, c’est 80 jeunes qui prendront d’assaut le centre Pierre-Dalcourt et son parc.

« Pour respecter les consignes de la santé publique, nous réservons l’accès au centre Pierre-Dalcourt uniquement pour le camp de jour », affirme Audrey Boisjoly, mairesse de la municipalité.

Les organismes qui voudront récupérer du matériel rangé dans les locaux du centre devront prendre rendez-vous avec le directeur adjoint des loisirs, Olivier Vachon au 450 889-5589 poste 7762 ou par courriel à [email protected] avant de se rendre sur les lieux.

Pour les parents

Afin que les enfants et les parents soient prêts à ce camp de jour, des documents et une petite vidéo explicative ont été envoyés afin d’expliquer les nouvelles consignes afin de respecter le cadre de référence exigé pour la tenue du camp de jour, ainsi que les nouvelles procédures d’arrivée et de départ qui devraient grandement aider.

Si vous avez des questionnements, il est possible de joindre à la rencontre précamp en vidéoconférence avec l’équipe de coordination jeudi de 18h30 à 20h. Le lien pour y accéder vous a été envoyé avec les documents explicatifs.

Paiement

Pour ceux et celles dont le paiement n’a pas été fait, vous êtes invité à le finaliser. Pour cela, vous pouvez effectuer le paiement en ligne via la plateforme SportPlus (https://www.sport-plus-online.com/) ou auprès d'Olivier Vachon au 450 889-5589 poste 7762 (par carte de crédit).

Ces modes de paiement sont privilégiés pour éviter des contacts. Il est également possible de payer en argent, par chèque ou régler en plusieurs versements en communiquant avec Olivier Vachon afin de finaliser le tout.

Quelques disponibilités

Quelques annulations ont été reçues au cours des dernières semaines. Ainsi, selon le groupe de votre enfant et les semaines de l’été, il y a encore de la place.

Au menu de l’été, distanciation, mesure d’hygiène, désinfection, mais surtout, beaucoup de plaisir! « Notre équipe du camp de jour a travaillé très fort afin que vos enfants passent un bel été et qu’ils soient en sécurité malgré la pandémie, souligne Mme Boisjoly. Nous avons bien hâte de les accueillir le 29 juin! »